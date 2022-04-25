民進黨立委陳秀寶今（25日）在臉書批評，「華視不是螺絲鬆了，根本就是找不到螺絲。」（摘自臉書）

華視新聞台近來出包連連、內控失靈，民進黨立委陳秀寶今（25日）在臉書批評，「華視不是螺絲鬆了，根本就是找不到螺絲。」忽視SOP、便宜行事甚至是怠忽職守，才造成這個離譜的錯誤。

陳秀寶指出，4月20日起華視連續發生嚴重失誤，多人遭到懲處，其中公廣集團董事長陳郁秀與華視代總經理陳雅琳皆請辭，這個事件從一開始便不應該發生，許多人忽視SOP、便宜行事甚至是怠忽職守，才造成這個離譜的錯誤。

她表示，要提醒公廣集團，原本就制定的SOP沒有人遵守，那再制定更多的SOP有用嗎？ 4月20日上午7時與9時30分就應該審慎檢討改進的事情，到昨天竟然還發生誤植蘇貞昌院長職銜的事件，檢討改過對華視而言可能還需要努力。

陳秀寶指出，公廣集團內控不足、管理不夠是公視資料誤刪與華視誤報快訊的主因，未來除了加強管理，也需要盡快克服公視董監事的選任，希望公廣集團深切的檢討改善。