呂文婉（右）吐槽苦苓（左）「把無聊當有趣」。（三立提供）

演藝圈最重視說話的藝術，藝人的言行舉止都容易被放大檢視，一不小心就會得罪人或是引發「失言」風波，三立都會台《綜藝大熱門》本周二（26日）邀請到來賓李妍瑾與經紀人小瑋哥、苦苓與呂文婉、黃喬歆和小優、詹子晴和經紀人章魚，探討「藝人失言錄」。

丫頭詹子晴出道16年，最常因為娃娃音遭到攻擊，已經習以為常的她常對酸民視而不見，結果某次直播時，卻有酸民瘋狂洗版「可以不要用鬼聲音說話嗎？」讓她氣到開嗆，「你長得才好笑，全家都好笑，你以為我願意這種聲音喔」，讓經紀人章魚捏了把冷汗。

除此之外，詹子晴有次錄製美食節目造訪甜點店，吃到第6樣時她已經沒感覺不知道還能說什麼評語，吃到巧克力蛋糕時，她看到上面有金箔，便開心的說：「哇！有『金紙』的味道」，結果攝影師笑到鏡頭一直晃，最後製作人受不了喊卡，對她說：「不能把妳平時的經驗說出來，說像『精子』。」詹子晴聽後才發現誤會大了。

妙語如珠的苦苓，竟遭到好友呂文婉吐槽「把無聊當有趣」，原因是她20年前剛生產完回到攝影棚，苦苓見到她的第一句話就是「你好噁心！」讓呂文婉一頭霧水，後來才知道苦苓的意思是，上次見呂文婉還挺著肚子，怎這麼快就生了，肚子還都沒留下任何痕跡；呂文婉狠虧苦苓的幽默點很奇怪，開玩笑卻一點都不好笑，還會讓人聽了一肚子火，讚美都會說成讓人不舒服。

有時候很兩光的黃喬歆在剛出道時曾錄製張菲的節目，在開錄前張菲特別來跟她聊天，沒想到開錄後黃喬歆竟直接大喊「憲哥好」，嚇得製作人馬上變臉，幸好張菲很大器還反問「那妳是殺很大的瑤瑤囉！」幽默的化解尷尬，黃喬歆透露當天一錄完節目， 她趕緊拎包包離開，完全不敢跟製作人對眼。

李妍瑾的「敢說」是眾所皆知，她最愛抱怨經紀人小瑋大小眼，「小瑋就是偏心，從沒收過他送的禮物」，她更抱怨有次要跟小瑋在節目上考驗默契，2人在事前都把生日、喜歡的食物答案對過，沒想到一開錄小瑋每題都答錯，導致電椅一直電，讓穿短褲的李妍瑾直呼快痛死。

經紀人小瑋解釋說，以前李妍瑾上節目都會RE稿，還能控制說話內容，但現在自己做直播，完全隨意亂講，而且會在直播上喝酒，講話大聲豪不客氣，每次都看得心驚膽顫，有時候罵奧客、罵廠商太超過，導致他電話一直響，要到處給回應。

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