財政部南區國稅局表示，110年度綜合所得稅稅額試算通知書，及相關書表將於今(111)年4月25日前，以掛號陸續寄發，或以「郵簡」、「簡訊」方式通知利用憑證，或行動電話認證下載稅額試算相關書表。民眾取得並核對稅額試算通知書所載內容無誤，只要在今年5月31日前，繳稅案件完成繳稅，退稅或不繳不退案件以書面、電話語音、線上登錄等回復確認，就完成申報了!

該局說明，稅額試算案件除有多元的繳稅方式外，還有多種回復確認管道，包括一、 繳稅案件：依通知書所載「應自行繳納稅額」，以行動支付、信用卡、委託取款、自動櫃員機(ATM)、晶片金融卡、活期(儲蓄)存款帳戶、電子支付帳戶轉帳，或至各代收稅款金融機構以現金或票據繳納，繳納稅額在新臺幣3萬元以下者，可至便利商店繳納。

二、 退稅及不繳不退案件：利用線上登錄、書面或電話語音[退稅案件限沿用前一年度結算申報繳(退)稅成功之納稅義務人本人存款帳號辦理轉帳退稅者]等方式確認。

民眾如果想知道是否適用稅額試算服務，自今年4月25日起至財政部電子申報繳稅服務網站(https：／／tax.nat.gov.tw)線上查詢或撥打國稅局免費服務電話0800-000-321洽詢。該局提醒，如果不同意試算內容，例如想增加扶養親屬或改採列舉扣除額等，可多加利用手機報稅或網路報稅完成結算申報。