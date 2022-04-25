看準未來能源發展方向，韓國將電池產業視作重要國家戰略推動，傾力扶植發展。面對中國大陸車用電池巨頭寧德時代的挑戰，韓國電池公司似乎暫處於劣勢。寧德時代去年的全球電動車電池市占率高達32.6％，超過韓國3家電池巨頭的總合。

據韓國市調機構SNE Research，韓國3大電池公司為LG能源解決方案（LG Energy Solution）、SK創新（SK Innovation）和三星SDI（Samsung SDI），去年全球電動車電池市場占有率分別為20.3％、5.6％和4.5％，總和為30.4％。

中國大陸寧德時代（CATL）的電動車電池去年全球占有率高達32.6％，超越韓國3大電池公司的總和。此外，即使除去中國市場，寧德時代海外市場占有率也達到12.9％，是前一年的2倍，成長速度驚人。

韓國《朝鮮日報》報導，韓國引以為傲的電池產業正受到來自中國的巨大挑戰。寧德時代憑藉中國龐大的內需市場，迅速成長為全球最大規模的電池企業，如今更走向海外市場，將生產基地擴大至北美、歐洲、東南亞，與韓國企業「正式打響電池戰爭」。

寧德時代之外，中國大陸的比亞迪1至2月的電池占有率，已經達到前一年的2倍（11.9％），緊跟在LG能源解決方案（13.8％）之後。供應特斯拉電池方面，比亞迪和寧德時代近日一起拿下100萬輛電池訂單，威脅同為特斯拉現有供應商之一的LG能源解決方案。

報導稱，中國已經掌握了鋰、鈷、鎳等電池核心材料市場，原材料價格越是看漲，中國在價格競爭力上越佔優勢。韓國瑞靖大學（Seojeong College）教授朴哲完表示，中國電池不僅價格低廉，技術水準也得到相當程度的認可，「韓國電池產業正面臨巨大的挑戰」。