國內疫情延燒，前民進黨立委沈富雄今天奉勸陳時中，最好承認「昨是而今非」是不得不的修正。目前陳時中是有苦難言，左右不是人。為今之計，只有勇敢地就疫情做一個階段性的總結，揮別過去的做法，做一些180度轉彎的戰略性宣示。不要扭揑、萬般不願地接受「共存」。

面對當前的疫情，沈富雄認為，防疫上半場的陳時中搞死下半場的陳時中，在確診數狂飆、疫情卻一點也不嚴重的今天，他被迫鬆綁大部份的防疫措施，膽小、怕死加無知的小民及怕事、沒有擔當的地方官嫌他太鬆，他「獨家」嫌他過緊。

他說，當下台灣的困境是地方覺得陳時中不該鬆綁防疫手段卻自己忙得人仰馬翻、疲於奔命，因此，陳時中不得不與情疫情最嚴重的地方首長開緊急協調會議，暗示他們在居隔與疫調的放寬是勢在必行，「目前陳時中是有苦難言，左右不是人」。

為今之計，他建議，陳時中只有勇敢地就疫情做一個階段性的總結，揮別過去的做法，做一些180度轉彎的戰略性宣示：

一、Omicron雖與alpha、delta同屬新冠病毒，但疫情完全不一樣。

二、Omicron的疫情像流感，而過去台灣從沒有啟用這麼大的陣仗對付流感，因此昨是反而是今非，應及時予以改正。

三、流感的年死亡數達4000人，目前omicron的疫情相形之下完全在可控範圍。

四、很多防疫措施不但績效不彰，而且因量大，實在做不來，因此必須大幅修改如下，希望國人諒解。

沈富雄認為陳時中具體的改變應立即而且明確，不要憂讒畏譏，重點包括：確診無症：照常生活；確診輕症，在「照常生活」與「居家休息」兩者中擇一；確診中、重症就住院；停止匡列、疫調、清消、隔離和實聯制。不但無用而且做不來；高風險、多病的老年人鼓勵打第三劑，防護措施不變；小孩沒事，大人別慌，疫苗可以不打；除非有疑似輕症，不必自找麻煩做快篩。

至於何時解封？他說，當確診數七日平均線開始180度轉折時就可以開始全面解封，不必拘泥於幾百萬人確診。更不要扭揑、萬般不願地接受「共存」，當omicron變異株誕生的那一刻，它就決定要與人類共存了，「由不得你、我，也由不得習大大」。治國如烹小鮮，但不能像煎魩仔魚，如果非煎不可，千萬不要一尾一尾地煎。