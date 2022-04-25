詐騙集團常利用解除分期設定的話術取得被害人信任。（刑事局提供）

台中市一名吳姓女業務，在網路賣場花310元購買暢銷書籍，上週接到客服電話，佯稱匯款帳號有錯誤，賣場主動發現後接續處理，並轉由銀行行員處理，解除此類錯誤設定，吳女根據指示，利用ATM操作45筆轉帳到對方提供的帳戶，遭詐騙150多萬，直到帳戶餘額被清空，對方立即失聯，吳女始知遭詐。

刑事局表示，新冠疫情期間，民眾大多宅在家，透過網路購買各種生活必需癛，近來發生多起，詐團冒用網路知名商城取得消費者信任的詐騙案，警政署統計，今年起到4月20日止，解除分期付款設定詐騙案件數達198件，財損金額1億9589萬元，較去年同期增加了5576萬餘元，損失值增加39.79％。

柯姓工程師也接獲電商客服電話，聲稱消費的600元，系統誤植一筆5800元訂單，為了解除錯誤設定，柯姓工程師接到電話開頭為「＋165」、「＋886」等6支不同號碼，過程中對方更不斷假冒銀行及郵局客服以詐騙話術增加可信度，柯直接依照對方指示以網路銀行轉帳3筆計85萬元到對方指定帳戶，後驚覺遭詐騙而報案。

警方提醒，通常是歹徒駭入賣場掌握被害人個資後進行詐騙，民眾應多加留意ATM沒有解除設定的功能，也沒有辨識身分的功能，同時呼籲購物網站等相關業者應加強防護措施外，保障消費者的交易安全，另鼓勵民眾加入臉書「165全民防騙」，掌握最新詐騙資訊。