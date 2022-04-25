高市府去年起搶攻振興五倍券商機，推出「高雄券」，原先預算2億元，但最後累計發放逾11.7億。高市議員童燕珍狠酸，預算膨脹6倍，「哇！過程好像變魔術啊」她不滿過程出現許多瑕疵，經發局破壞府會信任關係。對此，經發局長廖泰翔回應，為提高乘數效應，也因此整體預算，因應大家消費動能做調整。

高市議會今（25）日進行「高雄市政府發行高雄券」專案報告，廖泰翔指出，高雄券截至4月20日已發放11.7億元，其中旅宿餐飲業44.2％最多，其次百貨公司32.1％，並至4月20日已兌付10.3億元。

廖泰翔表示，整體效益來說，參與店家逾2萬家，近7成店家都有參與，高雄券引導振興券落地效果顯著，振興券也能兌換更小額的商圈夜市券，而餐飲業在振興方案實施後，營利銷售額成長32億元、觀光旅館8億元、百貨業64億元；商圈夜市券也有不錯效益，帶動攤商夜市甚至成長1倍。

不過，國民黨高市議員則針對不正常兌換高雄券、無限上綱發行高雄券等議題提出質疑，呼籲市府檢討改進。童燕珍指出，去年9月28日市府新聞稿寫，編列5億經費，其中110年度2億，今年度預算3億，但最後發行從最初的2億，最後竟發行11億7000多萬元，「預算膨脹6倍，哇！過程好像變魔術啊！」

童燕珍不滿說，局長沒事先做報告，與議會取得共識，過程太過粗糙，造成很多議員不滿。高雄券等同現金，不時傳出洗錢疑慮，不能無限上綱印鈔票和撥預算，然而今天市府專案報告只提成效，卻隻字未提防弊、控管這兩件事。

廖泰翔回應，高市府發行方式和其他縣市不同，是透過振興五倍券消費後才發放高雄券，提高乘數效益，高雄券發行動用的預算均符合法規，對於發行預算的溝通不足將會深刻檢討，未來若有類似的振興活動，會提前向議會報告及加強溝通。

高市議員陳麗娜則爆料，高雄券有「不正常」兌領情形提出質疑，質疑坊間都有聽到，但高市府卻資訊薄弱。對此，廖泰翔有點動氣說，所謂「不正常」兌領情形的耳聞是由陳麗娜議員提出，市府未收到相關舉發，況且需要有證據才能辦。

高市議員陳美雅則提到，台灣目前疫情嚴竣，未來高市府是否有振興經濟的政策，希望能提前因應。高市副市長史哲回應，市府目前為止並無再度發行的新規畫，未來將視中央是否提出新政策再行因應。