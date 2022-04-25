俄烏戰爭中下游回補庫存，鋼鐵股變成淡季不淡，鋼鐵股第1季獲利佳，法人預估，豐興(2015)、新光鋼(2031)、大成鋼(2027)、東和鋼鐵(2006)、彰源(2030)、威致(2028)、中鋼(2002)的EPS皆可望超過1元；族群第二季、第三季進入旺季，基建是今年景氣最大推動力量，公共工程需求接單能見度到年底，營收獲利將逐季成長可期。

鋼材通路大廠新光鋼，在1月、2月鋼價與需求較低迷期間持續回補庫存，過完年後因需求增溫加上鋼價調漲情況下，3月營收表現亮眼，展望未來，受到俄烏戰爭影響，使得國際鋼鐵供給更為吃緊，另外碳中和政策和加徵碳稅等情況，使得鋼價維持居高不下，法人預計新光鋼4月訂單也將接滿，全年營運正向看待。

新光鋼董事長粟明德展望樂觀，下游回補庫存需求帶動第2季業績並看多第3季市場，公共工程需求接單能見度到年底。去年稅後淨利27.20億元，EPS為8.62元；今年3月合併營收20.69億元創新高，月增63%、年增90%。

鋼鐵龍頭股中鋼，受原料成本大幅上揚拖累，中鋼3月合併稅前淨利48.18億元，年減14.52%，不過累計首季合併稅前淨利145.02億元，仍年增11%。法人認為，隨著中鋼調漲4-5月盤價，加上下半年疫情趨緩後的反轉需求，中鋼營運將逐季好轉。

受惠於歐洲市場價格高與美國API鋼管需求強，中鋼5月接單傳捷報，不僅內銷單提前達標，外銷接單也順暢，合計單月接單量逼近100萬公噸，估計第二季總接單量可達294萬公噸，優於原規畫目標，中鋼在第2季傳統旺季接單預計會優於首季，加上4、5月與第2季盤價調漲，營收表現將呈現季增。中鋼認為，大陸在五一連假後將逐漸鬆綁防疫措施，預估出現明顯開工需求，且在大陸車廠加速趕工、基建加速投資、房產融資鬆綁等三利多因素，拉出報復性補庫拉貨需求，鋼鐵供需情形會明顯轉好，對亞洲鋼市有所助益，可望帶來一波成長動能。

盤價方面，中鋼開出5月內銷盤價，每公噸調漲500-1200元，平均漲幅2.95%，中鴻(2014)熱軋每公噸也調漲後，漲幅更勝中鋼，下游鋼管雙雄美亞(2020)、高興昌(2008)預計本周開出的5月盤價同樣看漲。

中鴻考量烏俄衝突持續影響全球鋼市，歐美制裁措施造成煤、鐵、鋅、鋁、鎳等基本金屬價格大幅波動，加上日本鐵水外洩、韓國鋼廠檢修，讓亞洲鋼材供應偏緊且短期難解，為反映成本並兼顧下游競爭力，5月內銷熱軋每噸調漲1200元、冷軋每噸調漲1000元、鍍鋅每噸調漲1800元至2000元。外銷部分視個別市場行情，依產品及地區每噸調漲40至100美元(約新台幣1169元至2923元)，呈現溫和調漲。