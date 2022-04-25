台北農產運銷公司爆發群聚感染，目前有97人確診，其中65人是員工，外界擔心一市恐怕休市，甚至傳出讓產地減量供貨，可能造成價格升高。台北市副市長黃珊珊25日表示，休市是最糟狀況，如果休市就供貨到第二市場或協調新北市果菜公司處理，另有請供應人調節供貨量，分散到各市場到貨，總到貨量不受影響，價格當然就不受波動。

黃珊珊今天下午在防疫記者會指出，北農目前有97人確診，其中65人是員工，另外可能是承銷人和工作人員，她強調，休市是最糟狀況，如果休市就供貨到第二市場或協調新北市果菜公司處理，民生物資力求不受影響，現在盡量在正常狀況下運作。

至於傳出產地減量供貨，黃珊珊表示，有函請供應人調節供貨量，分散到各市場到貨，總到貨量不受影響，價格當然就不受波動，散到不同地方供貨，交易上會較不方便。

黃珊珊說，北農是民生必需批發市場，公司已研議相關人力因應計畫，優先以現有人力調度，後續視情況再施行「以篩代隔」。

此外，黃珊珊還提到，北市上周找一些廠商正在議約快篩劑，打算自購50萬劑，目前廠商1周可供貨4至6萬片，以篩代隔、居家隔離優先配發，確診者不需要篩檢，相關可能有疑慮部分，公部門市府機構也會採購，看供貨進來後視當時需求採購。