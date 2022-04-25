台中律師公會的台中律師學院25日舉行揭牌，台中律師公會指出，為強化律師在職進修、拓展律師專業領域課程，及其他教育訓練與宣導課程的規劃及實施，在最高檢察署江惠民檢察總長期盼下，正式成立律師學院，適逢新冠肺炎疫情嚴峻，設置線上學習平台，讓律師們進修不中斷。

台中律師公會理事長盧永盛指出，自去年5月以來，因新冠疫情的關係，許多在職進修課程無法實體進行，為讓本會會員的在職進修不被中斷，特別請會務幹部共同研議視訊上課之相關規劃，設立線上學習平台，只要輸入帳號、密碼，即可進入平台上課，而讓本會會員縱使在家，也一樣可以充實進修。

盧永盛說，不論白天或黑夜，不論國內或國外，隨時隨地「充電」；縱使在3952公尺的玉山頂峰，也可連線上課，只要會員願意，甚至攻頂時、喝咖啡的時間進修；以300公里疾駛的高鐵，也可連線上課，分秒必爭，時間毫不浪費。

盧永盛指出，雲端科技深入律師生涯的模式，此亦象徵著台中律師界，不只軟實力，連硬實力也不落人後。相信這個里程碑的豎立，在臺中律師界的歷史上，必是斐然的一頁。

江惠民指出，隨著時代進步，甚至元宇宙科技興起，檢察官、律師都要與時俱進，持續進修與學習觀察。