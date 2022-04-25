美妝用品連鎖龍頭寶雅（5904）25日董事會決議擬配發現金股利11元、配發率僅六成，創五年新低，會中同時通過第一季財報，合併營收47.13億元、年減0.18％，稅後淨利5.05億元，主要還是疫情影響，EPS 5.01元較去年同期減少1元，減幅達16.6％。

寶雅指出，隨疫情升溫，旗下寶家線上居家清潔品、防疫商品詢問度大增，居家清潔品業績平均成長四成以上，除酒精、漂白水稀釋消毒居家環境，今年寶家更針對防疫清潔、空氣清淨香氛類引進多項商品，包括抗菌濕拖巾、玄關處設置簡易消毒區等，綁定POYA PAY會員，更加贈萬點會員點數，有望推升線上業績兩位數增長。

寶雅今年以來陸續高雄SKM Park、環球購物中心板橋車站店，以進駐商場策略擴展新客群。截至3月底，寶雅、寶家雙品牌計325店，今年展店目標50家，其中，寶雅擬開至320家，寶家則為54家。

寶雅去年獲利罕見衰退，儘管EPS為18.25元，但為拓展自有品牌挺住毛利額，董事會決議股利發放相對保守，擬配發現金股利11元，股票股利0.1元盈餘轉增資；由於疫情持續增溫，加上通膨議題，部分商品雖進貨價已漲，但多數自行吸收以達到通路低價原則。