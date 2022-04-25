王希捷（左）形容李淳是她的夢幻名單之一。（陳俊吉攝）

導演王希捷和李淳今出席電影《一家之主》媒體聯訪，片中李淳飾演投資顧問，極力勸說女主角香港金像獎影后鮑起靜投資房地產，戲外他不僅沒搞投資，還是「台北居大不易」的租屋族，即是身為國際導演李安的兒子，在台北卻沒自宅，透露房東要收回現在的租屋處給親戚住，故這個月底就得搬家，近日頻頻看新房，不想靠家中長輩。

演出投資菁英的李淳，私下不懂人心險惡，國中時就曾遭遇詐騙，當時他買了1台iPod，有天跟他打過兩次球的鄰居，拿MP3說要跟他交換聽1天，沒想到隔天那個鄰居就人間蒸發，他才發現自己被騙，而對方也不是真正的鄰居，而是住過附近少監的青少年，自己還被媽媽唸了一下。

李淳在片中除了有跟鮑起靜對戲，也跟柯佳嬿再度合作，他跟柯佳嬿演過無數次，關係從親戚演到變態跟蹤狂，默契十足，李淳形容：「熟到把他她作永遠存在的人。」還說因為自己成語不好，所以沒有祝福對方早生貴子等等，不然一定都會說。

王希捷是新銳導演，她透露之前因為看了好萊塢電影《醉後大丈夫》就想跟李淳合作，這次劇本也是為李淳量身定做，「洽談時他手上的案子非常滿，有個信念就是要等到他，經紀人幫忙飛去香港搶了4天（檔期），這部電影是我的黃金卡司、夢幻名單」。電影5月6日在台上映。