消防局今下午舉辦捐車儀式，縣長翁章梁、消防局長呂清海親自參與見證。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

會計師張威珍今捐一輛全新救護車給嘉義縣消防局。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

會計師張威珍長期熱心公益，出身嘉義縣鹿草鄉的他，10多年來回饋家鄉公益經費5000餘萬元，日前得知鹿草消防分隊救護車有汰舊及配備更新需求，今又捐了1輛全新救護車給嘉義縣消防局，還謙虛說「有益社會的事，會一直做下去」。

消防局今下午舉辦捐車儀式，縣長翁章梁、消防局長呂清海親自參與見證，翁章梁也頒發感謝狀，感謝張威珍捐車造福縣民，更對張威珍一家長期照顧地方表示感恩。

「謝謝張威珍及其家族為嘉義縣的付出！」翁章梁說，張威珍此次捐贈1輛配有電動擔架床全新救護車，造價高達260萬元，是嘉縣第一台外觀有巴騰堡格紋的救護車，辨識度提升，強化救護車行駛安全，日後將配置在第一大隊鹿草消防分隊服務鄉民。

消防局表示，緊急救護在嘉義縣的勤務量持續成長，對於緊急救護資源的需求也增加，張威珍的善舉，不但提供地方民眾更妥適的救護資源，也為第一線救護人員帶來很大的幫助。