華視新聞一週出槌三次，華視代理總經理、資深主播陳雅琳今（25日）赴立法院備詢時報告事發經過，稱友台也曾誤植跑馬燈快訊，華視並非第一個，遭國民黨立委萬美玲批「拖友台下水」。有網友看不慣陳雅琳，留言砲轟她「老三台之恥」，對此華視女主播葉映彤跳出來護航：「先道歉認錯，不代表你可以含血噴人。」

一名不喜歡陳雅琳的網友，近日在臉書到處留言批評：「第一莊豐嘉，第二陳雅琳，真的是華視之恥，創老三台之恥，還不辭職負責，華視現在有愛現的陳雅琳與她的心腹葉映彤」，葉映彤看到這則留言，忍不住暴怒回擊：「我們有錯在先，先道歉認錯，但不代表你可以含血噴人。懂嗎？我想必你應該不是太了解人話」，這名網友被洗臉後，再留言開酸：「陳雅琳心腹生氣了，連我到處留言，她也知道，表示臺內的大家手機大交流。」

網友怒批陳雅琳，被葉映彤反擊。（圖／摘自臉書）

華視新聞近期因誤植錯誤資訊，引發社會反彈，陳郁秀、陳雅琳今天赴立法院教育及文化委員會專案報告並備質詢時，陳雅琳表示20日首次出錯是當天清晨的製播團隊將連結連到錯誤模板；第二次出錯，是因為「太想好好道歉」反而啟用一個從未用過的強制模組，每2分鐘就會跑馬燈刊登道歉文字，未料測試時工作人員沒有完全結束程序，導致錯誤訊息外流。

萬美玲質疑陳雅琳曾得過許多新聞獎，應沒料到會因離譜的錯誤現身立法院接受質詢，問她昨晚睡得好嗎？是否要辭掉台長？陳雅琳坦言昨天確實比較晚睡，有考慮辭掉新聞台長，但考量製播部經理也被免職，她若再離職會變成真空，只好「忍辱負重」做善後，未來新的董事會成立，新的總經理會聘任新的台長，結果被萬美玲反問：「這個辱誰給的？」陳雅琳沉默數秒後回應：「我們自己犯下的」。