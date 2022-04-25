高雄市運動人口名列全國前茅，但國民運動中心設立遠遠落後，尤其左營區人口不斷成長，人口最多的里也在這，國民黨市議員參選人侯亞寧與明建里里長顏靜玉建議市府，將現有左營活動中心與周邊包括海軍操場在內的閒置土地整合，規劃為一處國民運動中心，活化用地，也增加市民運動去處。

侯亞寧指出，左營區海景路有全國高知名度的明德將軍村，前面有位在左營四海一家餐廳前的海軍操場，是標準400公尺的大型運動場，附近有左營活動中心，內部設有2座室內標準籃球場，室外網球場、籃球場以及羽球場各2座，加上閒置的海軍辦公室，總面積估計有近2公頃。

據當地明建里里長顏靜玉反映，這裡已成為很多左營居民休閒運動場所，平日有2個慢跑協會、太極拳、土風舞等活動，假日有老中青不同年齡層的棒球隊練球，運動人次最高峰逾千人，顯見民眾的運動需求極高。

侯亞寧表示，周邊場地中，尤其是海軍操場應予以保留維護並活化利用，目前國防部有委外開發成功案例，將閒置的土地交由民間70年的開發使用權，如果有企業願意開發經營海軍操場等用地，市政府不但不用再編興建的預算，更能在左營提供一個適合全民運動的絕佳場所。

他進一步指出，高雄市國民運動中心的設置在六都之中是落後的，儘管市長陳其邁急起直追，但仍比不上左營人口成長的速度，希望市府除了爭取中央經費執行之外，也能思考其他提升推動效率的方式。