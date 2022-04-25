裕隆(2201)集團重視ESG永續發展，嚴陳莉蓮執行長關懷在地社會共融，持續投入車輛本業資源關懷在地社會，格上租車以移動服務資源響應集團推動，打造Caas(Car as a Service，車輛即服務)公益循環經濟，積極為未來高齡化社會、台灣偏鄉交通尋找用車的解方。

格上租車總經理陳俊在上周六世界地球日「RA100地球解方：2022永續設計行動高峰會」分享格上租車以車輛循環經濟CaaS商業模型導入社會創新設計，推動偏鄉醫療、長照交通、無障礙旅遊等不同場域用車需求的創新交通模式；創新以「捐服務代替捐車」打造車輛移動永續方程式，以「幸福輪轉手」專案投入台東南迴偏鄉醫療交通服務、新北市長照交通服務、新北市微光防疫車隊、9453友善無障礙旅遊等行動方案。三年來，投入創新公益服務超過78萬公里，相當環台超過650圈，格上租車透過企業本業資源與夥伴關係打造共好平台，創造車輛稼動率的循環經濟，持續為偏鄉交通永續方案提出創新想像。

「RA100地球解方：2022永續設計行動高峰會」邀請政府、企業各方領域在永續推動行動代表分享，提供跨界永續設計思維與共好資源連結。本次在交通移動領域，邀請裕隆集團格上租車以及發展海上交通環境的亞果遊艇(7566)集團，在論壇中進行「永續結盟，打造共好生態系」分享與對談。主持人CSRone永續智庫創辦人嚴德芬指出，企業推動ESG方案需要將企業核心能力與社會結合，才能確實打造共好的生態系，整個價值鏈與生態鏈串聯，才有可能達到永續的目標。

格上租車總經理陳俊在分享提出企業投入共好、創新作法，格上租車提出CaaS的概念，將以往企業捐車的行動轉變為捐服務，事先考慮到需求方整體用車的生態，提供維修、用油、駕駛、保險等移動時會發生的周邊服務，提供過去許多社福機構在捐車後因維運成本無法持續善用的現象，以真正切合偏鄉弱勢就醫就學、載人載貨的需求；同時，透過科技的力量，將共享嫁接在整合的平台之上。一方連接需求，另一方則串聯車商、供應商、融資方、物資方等等不同面向，形成生態鏈。同時降低使用者成本，提升車輛稼動率，也帶動汽車產業從重資產的購買邁向輕資產的訂閱租用，開創新的商業模式。

在此共好與創新的理念下，格上租車參與裕隆集團「幸福輪轉手」創新公益交通專案的實際執行，由集團整合裕隆汽車、裕融企業、納智捷捐助車輛服務資源，格上租車以CaaS創新「捐服務代替捐車」公益訂閱式服務模式，三年多來投入台東南迴、雙北長照場域展開社會創新交通實驗計畫，為偏鄉弱勢民眾提供就醫就學、載人載貨的移動用車新想像。