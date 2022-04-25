周一公佈的調查顯示，4月德國企業的信心出人意料地有所提升；在歷經烏克蘭戰爭爆發最初的衝擊之後，德國經濟似乎已具有韌性，企業不再那麼悲觀。

Ifo經濟研究所表示，企業景氣指數從3月的90.8略升至4月的91.8，優於預期。路透對分析師的調查顯示，4月該指數為89.1。

經濟學家則反駁表示，資料的小幅上升，絕對沒有表明，未來幾個月市場將轉向樂觀。

由於烏克蘭戰爭，整體景氣與一個月前並無不同，德國Hauck Aufhaeuser Lampe銀行首席經濟學家Alexander Krueger表示，企業信心仍然很糟糕，特別是在展望未來時。

德國商業銀行首席經濟學家Joerg Kraemer表示，烏克蘭戰爭和俄羅斯可能實施的能源禁運，仍令企業感到擔憂。

德國政界一位消息人士上周告訴路透，由於戰爭的影響，預計德國政府將對2022年經濟成長率的預測，從3.6%下調至2.2%。

德國政府定於周三發佈最新經濟預測。

德國央行上周提出警告，稱如果烏克蘭戰爭升級，造成對俄羅斯能源的抵制，外部需求轉弱，市場不確定性加大，德國經濟今年將萎縮近2%。