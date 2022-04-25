台東大學新辦「全校不分系學士學位學程」，25日舉行揭牌儀式，校方表示，不分系不受校內科系選課制度綁縛，不僅突破傳統教育窠臼，更符合世界跨領域潮流，而且畢業即就業，預計招收17個名額，「繁星」及「申請入學」共有600多人報名，非常熱門。

台東大學於新設「全校不分系學士學程」25日舉行揭牌儀式，校方表示，「不分系」預計招收15名，及2名外加原住民共計17名，其中「大學繁星推薦」招生4名，報名人數131名；而「申請入學」第1階段招生共9名加上原住民名額2名，也有508人報名，總計600多人報名，顯示全國高三生對此新科系的反應非常熱烈。

校長曾耀銘表示，不分系的課程設計就是以永續發展為核心，期盼在「綠色國際大學」的基礎上，培養跨領域人才。許多高中生對「全校不分系學士學程」都有高度興趣，因此報名人數非常多，競爭非常激烈，

全校不分系籌備主任郭美女表示，台東大學是繼成功大學之後全國唯二成立此系，很多大學生入學後會出現轉學或休學甚至退情形，最主要是因為高三選系時是為父母而選，不是自己想要的，該系強調適性學習，讓學生突破傳統修課規則，跨系院規畫自己的選課藍圖。

郭美女指出，「全校不分系」採學程及學業雙導師制，以學生的興趣為目標，除了輔導他選修自己喜歡的專長並修滿50學分以外，還可以自由地跨領域學習各系所課程，大四並提供9學分的實習課程，結合理論與實際，而實習間業界必須支付基本工資，畢業即是就業。