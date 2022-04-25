外交部募集國人愛心捐贈給烏克蘭的650噸物資，外傳卡在2.4億元運費至今未送出。外交部今天澄清，配合目前國際運輸能量，已陸續分批運送超過350噸物資至斯洛伐克及波蘭，再經由相關國家協助轉送至烏克蘭境內。相關空運作業持續順利進行中「沒有卡卡的」。外交部將不負使命，務必將國人捐贈的愛心物資及早送到烏國需要人民的手中。
外交部發言人歐江安表示，「賑濟烏克蘭專戶」已於4月1日停止對外勸募，目前外交部未有重啟勸募的規畫，並將適時對外公布賑濟專戶剩餘款項的運用情形，以昭公信，確保國人的善款均獲妥善運用、發揮最大效益。
由於國人及企業組織踴躍捐輸大批愛心物資，她說，在熱心志工、外交部同仁及承運廠商全力投入下，已在最快時間內完成物資整理及包裝工作，並配合目前國際運輸能量，陸續分批運送超過350噸物資至斯洛伐克及波蘭，再經由相關國家協助轉送至烏克蘭境內。
歐江安表示，相關空運作業持續順利進行中，不僅沒有「卡卡的」，也沒有外傳「物資堆滿外交部地下室、不知如何送交烏克蘭」的情形。
她說，目前物資捐贈所衍生的相關費用，外交部均優先以自有預算支應，承運廠商也積極響應國人愛心，善盡企業社會責任，主動吸收衍生的倉儲費用，而未向外交部要求額外倉儲款項。
歐江安強調，我國民眾、企業界及善心人士的慷慨付出，並以具體行動展現對烏國的支持，令人感動，絕非以金錢數字得以衡量。外交部將不負使命，務必將國人捐贈的愛心物資及早送到烏國需要人民的手中。
她說，有別於支持或暗助俄羅斯的特定威權國家，台灣作為世界一股良善力量，將支持「善的循環」持續擴大；我方希望能盡棉薄之力，協助烏克蘭人民早日度過難關，脫離戰爭苦難。台灣人民的愛心，已經受到舉世讚賞，不容惡意扭曲或抹黑。
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