工研院「眼部醫學影像輔助診斷技術」打造全球第一台具備AI人工智慧分析的手持式眼底攝影機，能精準判讀糖尿病眼底病變，獲得愛迪生獎科學與醫藥類銅牌獎。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真」

有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎公布今年獲獎名單，工研院再度以「精準健康」為主軸，提出「促進組織整合仿生3D列印技術」及「眼部醫學影像輔助診斷技術」兩項科專成果創新技術，在全球400多項技術與產品中，分別奪下愛迪生獎科學與醫藥類1銀1銅，讓台灣健康醫療科技在國際舞台發光發熱。

工研院此次得獎的「眼部醫學影像輔助診斷技術」，是結合人工智慧技術應用於糖尿病視網膜病變分析判讀，對專科與非專科醫生皆有所助益。「促進組織整合仿生3D列印技術」則是以3D列印製成仿生骨材，優異的設計深獲評審讚賞與肯定。

工研院生醫所所長林啟萬指出，「促進組織整合仿生3D列印技術」可透過模擬、設計與製程管控，製作不同規格、多孔隙的骨釘、椎間融合器等植入骨材，為智慧醫療提供助力，贏得銀牌獎殊榮。

工研院資通所所長丁邦安說明獲銅牌獎的「眼部醫學影像輔助診斷技術」，是應用AI人工智慧輔助診斷，有效率地協助醫師診斷眼底影像的細微病變、判讀病變嚴重程度，攜手晉弘科技共同打造全球第一台具備AI人工智慧分析之手持式眼底攝影機。

該手式眼底攝影機能精準判讀糖尿病眼底病變，避免錯失黃金治療期，同時也和國內醫療院所合作，在偏鄉地區提供先期服務體驗，期有更多產官學研加入與加值，建立高階醫材產製量能，開創產業新契機。