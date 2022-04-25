近一個月來強力封控Omicron疫情但未見成效的上海當局，昨日起開始在許多居民樓外搭建鐵製圍欄，引發市民不滿。許多市民在網上發表意見認為這種做法跟對待禽獸沒有兩樣，還有市民表示，萬一發生火災將會無處逃生，同時阻礙消防人員撲救火勢，對市民居家安全構成重大威脅。

綜合外媒報導，上海自3月底開始部分封城，4月1日起開始全面封城，但是近一個月來新冠 疫情擴散似乎還沒有受到控制。近日有許多居民區發現，有大批 穿防護服的工人用約2米高的綠色圍欄封社區出入口與周圍，整條街道都被鐵柵欄圍住，這種做法促使社區內居民提出質疑和抱怨。

《路透》報導說，有居民在微博上抱怨說，用鐵圍欄將人像牲口一樣圈起來，太不尊重社區居民的權利，而且發生火災會阻礙逃生與消防救火工作，非常危險。有些視頻顯示，一些居民試圖推拉圍欄，另有許多居民對搭建者表達抗議。

報導指出，這些被圍欄封住的社區是被定為「封鎖區」的社區，這意味社區居民樓內至少有一名陽性感染，社區內所有的居民不許出門。一份流傳在外的當地地方政府公告稱，為控制疫情擴散，必須在一些地區實施「強制隔離」。從網上流傳的圖片顯示，上海已有不少地區的街道與社區外圍已被這種高達2公尺的綠色圍欄圍住。

上海執行嚴格的「清零」防疫政策應對傳染性極強的Omicron疫情，全市進入嚴格封控已長達3個星期以上。網上傳出大量視頻、圖像和文字顯示上海居民食品耗盡挨餓、無法就醫、失去工作和收入、家人被分離，以及隔離條件低劣等問題，而做為大陸金融、貿易與製造業中心的上海，由於供應鏈受阻，被封城的居民返工困難，工廠生產也被打亂，經濟運作也受到影響。

《美國之音》指出，過去一周內，有些地方政府乾脆將一些小區整體內檢測陰性的居民整體外移到附近省分的隔離區，並要求居民離去時不上鎖，讓防疫人員得以進入每家每戶進行消毒作業。

許多居民利用網路表達對封城的不滿和憤怒，但是當局執行嚴密的網路審查措施，許多內容被刪除，居民使用隱諱詞句與接力轉發的方式與網路審查部門周旋。尤在近日被瘋傳的視頻「四月之聲」之後，網民們又開始傳播法國作家雨果小說《悲慘世界》改編音樂劇中的抗議歌曲《你可聽見人民在呐喊？》的視頻，截至週六在微信上已經有9000萬人點閱收看。