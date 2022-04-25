你們家也有難以碰觸的話題嗎？雖然現今社會越來越開放，仍有一些家庭無法接受同性戀，但也有家庭對這方面毫不介懷，願意和孩子們溝通。近日，就有一名女網友在大學生論壇「Dcard」分享家中趣事，弟弟雖然嘴上不說，但家裡人都有隱約察覺到他的性取向，只是一直在等他自己說出來，沒想到姊姊自己有天忍不住捅破了這層窗戶紙，讓弟弟非常驚慌，自己之後才說，「爸媽早就知道了」，讓弟弟更為錯愕。

網友在「Dcard」分享自家弟弟的趣事。（圖／翻攝自Dcard）

網友表示，自己有一天和弟弟一同走路回家，就試探性的問他有沒有男友，沒想到弟弟當場像貓一樣炸毛，「你怎麼知道！」，姊姊冷笑表示，「我你姐耶，你想瞞過誰啊？」，再悠悠哉哉地說，「爸媽都知道了啦，也不知道你到底是在憋什麼也不怕生病」，看著弟弟無言的表情感到十分逗趣，認為他可能以為要經過一番家庭革命，沒想到竟然這麼順利的就過了。至此之後，弟弟彷彿放飛自我，大膽在社交軟體上放閃。

網友在評論區留言表示羨慕。（圖／翻攝自Dcard）

原PO的用意是希望這篇文可以帶給一些還不敢出櫃的人一些勇氣，同時祝福所有性向的人都可以得到幸福。此文一出，網友們紛紛在底下留言，「真棒，好帥的媽媽」、「整個家都很溫馨的感覺」、「看了都覺得好幸福」；也有網友們表示通過這篇文真的有獲得些許鼓勵，讓他也有勇氣面對向家人出櫃這件事。