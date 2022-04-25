針對民意代表25日質疑台積電進駐高雄恐將擴大貧富差距，高雄經發局強調，高雄市長陳其邁上任後招商引資，截至今年2月底累計投資已達4,906億元，包括台積電及穩懋、默克、群聯等大廠，今年起陸續建廠完備南部半導體S廊帶產業鏈，未來5年，將可創造4.5萬個以上優質工作機會，外溢效應勢必帶動商業及服務業發展，可望提升高雄整體薪資水平，也將追平南北平均薪資差距。

高雄經發局25日指出，行政院主計總處今年2月公布109年企業僱用員工全年總薪資，高雄市雖以61.9萬元排名全台第8，不過，因各縣市平均薪資主要受產業結構發展影響，若金融保險、電子零組件、電腦電子產品製造業等高薪產業密集度高，平均薪資自然相對較高。

而高雄市五大從業行業別為基本金屬、金屬製品、電子零組件、營建工程及批發零售業，經常性薪資確實較低，是高雄目前平均薪資水準略低於北部的主因。

也因此，高雄經發局指出，為了提升高雄平均薪資，高雄市長陳其邁上任後就將加速推動產業轉型、增加就業機會，列為優先政策，累計至今年2月底，內外企業投資高雄的金額達4,906億元。

重大投資案包含台積電、穩懋、日月光、群聯、國巨、默克、緯創、三元能源、三井、全聯實業、洲際酒店等，類型廣泛多元，但，以串接南科台南及高雄園區、橋科、仁武產業園區，及台積電即將進駐的楠梓產業園區，所形成半導體S廊道最為關鍵，可望帶動產業升級轉型，5年內將創造4.5萬個包括半導體高階研發與設計人才在內的優質工作機會。

高雄經發局長廖泰翔強調，高雄半導體完整產業鏈，在關鍵大廠台積電進駐後，將在5年內逐漸成形，包括上游的IC設計研發，一直到中、下游的製造、封測等高階人才需求，整體招商預計5年內創造4.5萬個以上優質工作機會，進而提高勞動需求曲線、帶動薪資提高，自然吸引人才落地高雄，進一步改善工作環境及城市產業轉型發展，更將帶動商業、服務業等三級產業發展，進而提升整體薪資水平，縮短南北薪資差距。

廖泰翔表示，了除招商引資帶動產業發展，高雄經發局近年也主動擬定多項促進產業發展的獎勵補助計畫，102至110年核准投資補助共92案、研發獎勵37案，累計核准補助8億1,188餘萬元，執行效益投資額達579.3億元、創造近1.7萬就業機會。今年掌握潛在申請補助廠商約33家，預計帶來大量優質高階研發人才就業機會，工程師及研發人員平均經常性月薪將達5萬元以上。