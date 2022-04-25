兆豐證券三民分公司喬遷新址，兆豐證券管理團隊25日共同出席慶祝儀式。兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券將持續結合實體通路及線上服務，來提升服務客戶的質感與溫度。

除陳佩君外，兆豐證券總經理吳明宗、經紀業務本部副總洪秋綠、兆豐期貨總經理凌墉宏等諸位主管也應邀出席。兆豐證券三民分公司成立至今恰好滿二十周年，新址選定在高雄市鼓山區文信路327號1樓，位於高雄美術館附近，區域周邊商業人口聚集，且靠近高雄捷運R13凹子底站，交通便利，內部也全新裝潢，提供客戶更舒適、親切的投資理財空間。

股市近期雖受戰爭、通膨影響大幅震盪，但根據證交所資料，今年首季市場證券開戶人數14.35萬人仍與去年同期相當，新增開戶年齡層集中在20至30歲，顯示線上開戶日趨方便後，台股投資人結構逐步朝向年輕化發展。

兆豐證券客戶除可透過線上服務開立台股帳戶、期貨帳戶、複委託帳戶及兆豐銀行數位帳戶，完成開戶後便可透過兆豐證券行動VIP交易股票、期貨選擇權及複委託交易；透過線上的兆豐證券行動VIP及line＠理財小秘書，以及線下全國44個營業據點，讓客戶線上線下皆能體驗貼心的投資服務。

目前兆豐證券已取得美國國稅局「合格中介機構」（QI）資格，投資美國ETF、特別股、美債將能免預扣繳30％稅率，另外針對特定理財需求的客戶，也提供多元線上服務，例如長線投資人可以透過線上辦理借券，以活化資產，賺取額外的報酬；小資族也可利用線上約定台股定期定額、期權交易者可以選擇兆豐期貨「兆期機」，體驗高效能的線上交易。