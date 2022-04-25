全球各產業陸續進入元宇宙時代，位於國境之南的屏東中洲建設，首開台灣建商之列， 25日宣佈發佈NFT，5月2日開始在Open Sea平台交易，每個約0.08 ETH（以太幣），大約台幣6720元，發行後兩年內持有，未來購買中洲建案，可折抵5萬元，並可繼續擁有中洲發行的「阿洲仔」NFT。

中洲建設25日下午舉行中洲建設「阿洲仔」NFT上市發佈會，中洲建設董事長黃啟倫致詞指出，中洲建設率國內建商之先，第一家發行「阿洲仔」NFT，對邁入28年的中洲意義重大，象徵中洲建設與時俱進，站在製造業的建設公司，提供為客戶量身訂做住宅產品的服務之外，也提供客戶更多元的服務。

中洲建設總經理黃瀚霆表示，中洲建設向來關注世界大趨勢，並提前佈局與準備，近2年，數位科技吹向NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣），藝人周杰倫、張惠妹演唱會、戲劇「華燈初上」、以及一些藝術品，都發行NFT，中洲建設決定正面迎接數位浪潮，擁抱元宇宙。

黃瀚霆指出，中洲一直勇於創新，當然要在元宇宙區塊鏈發聲，於是在今年初的農曆過年之前，就決定發行NFT，並決定以中洲吉祥物「阿洲仔」為主角，全部由公司內年輕、有創意的員工親自設計，為這個新型態的科技物而努力。

他說，中洲建設最後設計出100款不同造型的阿洲仔，將於5月2日在Open Sea平台上，以每個0.08 ETH（以太幣），限量發行100個，每個0.05ETH（以太幣），如以台幣兌美元匯率28元計算，大約是6720元，白名單人員可提前於5月1日以每個0.05ETH（以太幣），約4200元，提前鑄造。

黃瀚霆表示，中洲NFT的出現，將能讓公司和消費者有持續、深度的互動，強化住戶對中洲的認同與支持，他強調，發行NFT不是為了營利，更不做競標炒作，「如果未來沒有規劃購買中洲的房子，請勿購買」。

他說，為了讓中洲NFT更具收藏價值，中洲為每位NFT持有者，提供三個「賦能」，第一個是，持有中洲NFT，就送內含行動電源、智能保溫瓶及杯墊的「阿洲仔限定禮盒包」；二、每位中洲NFT的持有者，都享有「上萬現金抽獎活動資格」；三、NFT上架之後的2年內，持有中洲NFT，購買中洲任一新推建案，可享5萬元的購屋現金折價，並可持續擁有NFT，讓NFT與建設本業做連結。