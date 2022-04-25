美國2021年度申報聯邦所得稅開跑，美稅局表示，若使用電子申報者並選擇以直接存款的方式取得退稅款，可在提交稅報後21日內取得退稅款。

然而，資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，儘管美國稅局已積極處理相關業務，在美繳稅台商仍可能超過原定的「提交稅報後21日」之後才取得退稅款。

根據美國稅局說明，當申報書出現填寫不完整、金額需要修正或是身分盜竊及詐欺等情形，會使得所得稅表需要更多審核時間，因而造成退稅款延後發放。

截至目前為止，仍有許多納稅義務人尚未取得上一年度（2020年度）的聯邦退稅款，除了上述因素外，亦受到美國國稅局人力不足與Covid-19影響，導致稅局處理信件的時間延長。

美國國稅局旗下的獨立機構「納稅人辯護服務處」 表示，由於紙本稅表的處理需要花費較多時間，工作人員需要核對、掃描並郵寄文件，使得作業時間被嚴重拖延，據國稅局統計，截至2022年4月21日止，仍有近240萬份的紙本稅表尚未處理，因此強烈建議納稅義務人採用電子申報，以縮短退稅款等候時間。

另一大導致延期的因素為近兩年美國政府大量發放的振興支票，由於經濟影響補助金屬於免稅所得，因此許多納稅義務人透過申報填寫1040表格申請「紓困退稅抵免」來列舉紓困金額。這項政策不僅增加了人工查核的時間，也間接導致了身分竊用的案件頻傳，使得美國政府決定加強檢核申報人的身分。故多數納稅義務人的稅表雖已申報完成，但由於存在身分盜用的可能性，導致國稅局不得不延遲發放今年度退稅款。

蘇宥人提醒，若納稅義務人收到美國國稅局來函通知稅表存在問題時切勿驚慌，需保有自身的稅務身分遭竊盜的警覺性，可以透過確認信件是否含有未申請的稅務記錄、未申報的表格或是要求提供個人財務資訊等，或是在申報稅表時，因已存在另一份相同的社會安全號碼申報稅表而被拒收。

一旦發現正遭受稅務相關的身分竊盜，請填寫14039表-身分竊盜宣誓書，並將其與稅表一同郵寄給稅局，切勿置之不理，以避免姓名、SSN等重要個資被不當利用，且未來退稅款、福利金等社會福利也可能遭他人所竊取。

蘇宥人建議，若台商尚未申報2021年度聯邦所得稅，可以盡早備妥相關憑證並以電子申報方式提交稅表，以利當年度稅報作業，若納稅義務人對於美國稅務申報或是相關抵減尚有任何問題，皆可以委託美國稅專業人士協助處理，以保障自身權益。