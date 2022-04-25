國人2021年非現金交易金額已破5.44兆，今年預期近6兆元。看準電子支付產業發展，全家超商、玉山銀行、PChome集團之拍付國際合作的電子支付產品「全盈＋PAY」25日正式上線，強打跨產業合作，在全家消費累積的點數，陸續可在合作商家購物享優惠，達成共享會員目標，首年盼累積150萬名會員。

全盈＋PAY會員即起可在超過萬個店家消費，包含鼎王集團、怡客咖啡、屈臣氏、大都會計程車等，未來連夜市攤商都有望入列，點數折抵方式則有待規劃。歡慶上線，全盈＋PAY推多重優惠，包含註冊或升級會員即贈全家中杯美式、門市消費點數加倍送、隨買跨店取中杯拿鐵買3送3等。全盈支付董事長薛東都表示，全盈＋PAY會陸續進駐合作夥伴APP，不需額外下載程式就可使用，完成消費者在生活場景中不同服務需求。

全家官方App在與全盈＋PAY串接後，會員即享線上繳交公營帳單、「全＋1商城」線上支付等完整功能。原先My FamiPay會員也可選擇不換管道續用，全家日後將持續為My FamiPay、全盈＋PAY推各式優惠滿足大眾。