俄烏戰爭持續了3個月，雙方都動用無人機做為偵察與攻擊，烏克蘭的無人機多數是進口的，而俄軍則是自製，可以看做是無人機的實戰比拚。最近烏克蘭士兵檢視俄軍「海鷹-10」（Orlan-10）無人機的細部，在拆解機身後發現，海鷹10的設計比想像中簡陋，其燃料箱的部分，竟是PET保特瓶而已，簡單來說就是一台數位單眼相機，安裝在簡單的搖控飛機上，很難相信是1台經過精密設計的軍用無人機。

負責拆解無人機的烏克蘭士兵對著鏡頭語帶嘲諷表示，本來他們還想把無人機送給西方友好伙伴來研究，結果卻被回覆說「這款無人機並不先進，烏軍自行處理就好火」，於是他們就拍了這一段影片。

CTWANT 俄烏戰爭 / 烏軍拆解俄軍無人機 秒傻眼「設備很陽春」

烏克蘭士兵發現，無人機的偵察設備雖寫著「Made in Russia」，但拆開來就看，原來就是用魔鬼氈固定的佳能EOS 750D( Canon EOS 750D) 單眼相機，再用電路連接其他的商用熱顯成像鏡頭組成。值得注意的是，佳能EOS 750D只算是消費等級的初階相機，根本稱不上專門相機，更遑論是軍工用。

俄國海鷹10無人機的偵查組件，就是一台佳能相機。(圖/Youtube)

更有意思的是，烏克蘭士兵發現無人機的燃料罐是用寶特瓶做的，加油時只需扭開寶特瓶瓶蓋就可以，可謂是相當簡單。

破損的海鷹10型殘骸，油箱的部分是個PET保特瓶。(圖/Clash Report)

不過烏軍也指出，雖然這型無人機簡單，但由於數量眾多，要是發現這種無人機仍還是要盡快疏散，以免被後續砲擊或空襲，所以還是相當令人頭痛的小東西。

官方資料稱，「海鷹-10」（Orlan-10）是由聖彼得堡的特別科技中心（Special Technology Center，STC）研製，於 2010 年推出。它使用彈射軌發射起飛，回收時以內建降落傘降落。其最大起飛重量為 18 公斤，最大飛行時間 10 小時。 一架「海鷹-10」無人機要價 87,000 至 120,000 美元(255萬~352萬新台幣)，而1台佳能EOS 750D相機含鏡頭大約3萬台幣，不知其他設備是否昂貴到它應有的價值。