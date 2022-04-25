嘉義市今天新增9例確診。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府官員參加跨縣市防疫會議情形。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市今天新增9例確診，有2例來自歌神KTV傳播鏈，是到KTV唱歌的家人，匡列居家隔離後檢採陰轉陽，另外7例有外地旅遊接觸史，市府表示，因應疫情嚴峻，將不再公布確診者足跡，且自明（26）日起住宿型長照機構禁止探視。

嘉義市政府表示，25日新增9例本土確診為案58673至58678、案60091、案61244、61245，包含未滿12歲1例、12歲至64歲8例。

市府表示，案58673、案58675為日前歌神KTV確診案42860的密切接觸者，於居家隔離期間陰轉陽；案58674、案58676為昨日公布的太保工廠群聚案、居住於本市的確診案54465的密切接觸者，匡列居家隔離採檢PCR陽性。

案58677、58678、60091、61244等4例均有北部出差、旅遊活動史，因為出現上呼吸道症狀就醫，PCR採檢陽性；還有1例案61245與外縣市友人聚餐，因友人確診而被列居家隔離，居隔期間出現症狀採檢PCR陽性。

市府表示，輕症或無症狀確診者將以居家照護方式收治，且有鑑於疫情日漸嚴峻，處處都是危機，嘉義市不再公布確診者足跡，有特殊狀況需要提醒警示大眾，則另外補充說明。

市長黃敏惠也宣布，嘉義市自26日起住宿型長照機構禁止探視，家屬可以電話或視訊代替，例外情形須經機構同意，並視疫情狀況滾動式調整。

嘉華中學1名兼課教師染疫，居住在外縣市，校方主動通知5班學生快篩，若無快篩劑者由學校協助處理，市府表示，必要時會協助嘉華中學採檢，並進行後續疫調。