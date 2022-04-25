中央研擬將居家隔離政策由目前的「10＋7」縮短為「3＋4」，但雙北確診多，外界質疑實施是否有困難，是否該直接調整開放為「以篩代隔」。對此，新北市長侯友宜表示，中央推出3＋4的方式，地方的行政流程作業並無減少，雖然匡列目標有按照地方反映縮減，但因確診數多，匡列目標數仍相對大，公衛體系轉居家照護仍是轉不過來的，問題仍然存在。

侯友宜說，新北市很清楚Omicron的作戰策略，重點要擺在中重症、高風險族群，無症狀、輕症患者應該靠居家照護撐起來，這樣才能確保醫療量能，尤其現在確診數據即將形成指數型向上發展，現在仍在疫情的巨浪，還沒到海嘯，但當海嘯來時，只能保有中重症的醫療量能。

「居家照護只不過是先行，前面的居隔要趕快轉型」侯友宜說，居隔不趕快轉型，將會拖累居家照護、醫療量能，而中央推出的3＋4方式，並無減少行政流程作業，中央雖然減少匡列對象，改為確診者同住家人、親密接觸者，但確診數是快速指數型上升，匡列目標數雖少，但量卻是相對地大，工作流程無法完整做好簡化，公衛體系轉居家照護轉不過來。

為了因應大量確診數，必須趕快做居隔轉型。侯友宜表示，新北市一定會把居隔轉型試辦計畫報給中央，很快就會進行提報，希望中央快速核定，讓新北將居隔轉型變成居家快篩和自主健康管理。