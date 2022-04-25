基隆市忠三橋改建，近日工程單位將橋面掀開，發現疑日治時期逾百年旭川河岸壁駁坎重見天日。（陳彩玲攝）

里長李隆進表示，忠三橋下方的旭川河整治於西元1912年（明治45年）竣工。（陳彩玲攝）

基隆市忠三橋去年底改建，近日工程單位將橋面掀開，發現疑日治時期逾百年旭川河岸壁駁坎重見天日，地方呼籲市府能做好紀錄測繪，並將現況保留。市議員童子瑋也建議文化局，結合林開郡洋樓策展。

忠三橋因主梁明顯裂開變形，具危險性，市府於去年5月28日緊急封閉，並向內政部營建署爭取補助，總工程經費約新台幣3000萬元，並於同年12月1日動工，近日工程單位將掀開橋面後，重現疑似日治時期的古運河岸壁駁坎，過去漁民會藉此坡面上下船、搬運漁貨，地方盼能保存。

市議員童子瑋今日上午會同工務處和文安里長李隆進到場會勘。童表示，文資保存與改善地方交通維護市民安全同等重要，除要求文化局做好紀錄測繪，也盼結合林開郡洋樓納入旭川河歷史策展；此外，也請工務處保護好現存的駁坎。

童子瑋指出，長期來看或許可研議拆除鄰近崁仔頂魚市的明德、親民、至善3棟大樓，以及東岸高架橋，屆時可整體規畫，整合文資保存與河道景觀設計，打造兼具歷史記憶的親水綠園步道。

對此，工務處養護工程科長簡翊哲回應，工務處將在駁坎後方新設橋台基礎，將駁坎現況保留下來，橋梁兩側也會各留有寬1公尺、長10公尺的維修道，上方覆蓋不鏽鋼板以便後續維修，工程預計11月3日完工。

李隆進進一步補充說明，忠三橋下方的旭川河整治於西元1912年（明治45年）竣工，橋旁愛一路上過去是基隆漁會的拍賣場，這處岸壁駁坎已超過110年歷史極具保留價值，建議可仿造新竹市的護城河親水公園，或台中市的綠川水岸廊道整治，將原有文物保留下來。