來自日本北海道的連鎖藥妝札幌藥粧，4月正式進駐高雄大遠百。（柯宗緯攝）

來自日本北海道的連鎖藥妝札幌藥粧，4月正式進駐高雄大遠百。（柯宗緯攝）

國內疫情嚴峻，高雄大遠百與札幌藥粧暖心關懷、攜手送愛，今（25）日捐贈超過價值50萬元的防疫物資與日常生活用品，給予高雄市政府社會局受照護的家庭使用，包含醫療口罩、配方奶粉及洗髮沐浴露等用品。社會局特別致贈感謝狀，以實際行動感謝高雄大遠百、札幌藥妝以及5家捐助單位的熱心公益。

來自日本北海道的連鎖藥妝札幌藥粧，4月正式進駐高雄大遠百。高雄大遠百店長黃友誠指出，札幌藥粧在日本有200多家分店，識別色為藍色與白色，風格非常日式清新，店內百分之九十的商品都來自日本，除了醫藥、保健食品，也展售與日本同步的最新流行美妝、生活用品。

本次由札幌藥粧主辦的「暖心關懷‧攜手送愛」公益捐贈活動，獲得許多充滿愛心的廠商熱情響應，今日受捐贈的物資包含醫療口罩8000個、配方奶粉300罐、洗髮沐浴露及口腔噴劑各200瓶及玩具800個等市價超過50萬元之防疫物資與日常用品，以上內容將提供給高雄市政府社會局受照護的家庭使用，讓需要幫助的民眾感到滿滿的愛與溫暖。

札幌藥粧表示，因應四月櫻花季主題商品，保養、面膜、洗卸商品滿688享88折優惠，嚴選保健商品兩件9折、三件85折，陪大家渡過這春櫻綻放的時節。

同時，高雄大遠百現正推出上半年度最大檔期「寵愛俏媽咪-母親節」特惠，舉凡百貨服飾、家電家用、餐飲育樂等均大手筆祭出獨家優惠；即日起至五月十日止，凡於百貨服飾當日消費滿5000元送500元，保健器材單筆滿5000元送500元，大家電單筆滿10000元送1000元，還可再搭配14大銀行單筆分期刷滿6600元送200元。

特別的是，12大銀行配合數位3C、MUJI單筆分期刷滿10000元即享5％回饋，獨家優惠讓民眾提早出手搶買母親節特惠組及母親節禮品。