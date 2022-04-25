苗栗縣政府配合中央推動「班班有冷氣」政策，苗栗縣長徐耀昌25日透過視訊與行政院長蘇貞昌以及22縣市同步連線，參與班班有冷氣啟動儀式，大幅改善教學環境，讓孩子在舒適的空間專注學習。

苗栗縣政府辦理「班班有冷氣」，全面啟動校園電力改善工程，今年2月底前更是全數完成冷氣機的裝設與電力改善系統，並在中央地方齊心努力下，苗栗縣145所高中以下學校共3406間教室裝設冷氣，投入9億5180餘萬元，安裝6783台冷氣機，大幅提升學校教學環境品質。

苗栗縣長徐耀昌 25日在僑育國小，透過視訊與行政院長蘇貞昌連線啟動班班有冷氣政策，聯合22縣市啟動教室冷氣，齊喊「班班有冷氣，上課真舒適」口號，徐耀昌並在教育處長葉芯慧、僑育國小校長李雯琪陪同下，持遙控器按下開關啟動冷氣，與僑育國小學生一起感受涼爽舒適的學習空間。

蘇貞昌透過視訊致詞表示，幾十年來爭取為班級裝設冷氣，除了冷氣機的經費還有電路須完全改善，否則將面臨跳電問題，多虧教育部、經濟部等單位跨部會的努力與整合，以及所有縣市政府的教育單位、學校、家長會的支持下，花費1年多時間如期如質做到班班有冷氣的目標，感謝各單位的協力為全國3500多所學校裝設18萬4000多台冷氣。

他說，「窮不能窮教育、苦不要苦孩子」，改善上課環境不只讓學生有感認真讀書，老師也能減輕上課負擔與心情，全心投入對孩子的教育與照顧，希望所有學校老師們為國家主人翁一起努力加油。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣145所高中以下學校共安裝6783台冷氣。他也強調，「苦不能苦孩子」，孩子要有舒適教學環境，才能靜下心來用功讀書，未來成大器，成為國家棟樑，而今天在僑育國小參與啟動儀式，也見校方對客家話、英文、國語雙語教學等用心規畫課程，除了認真教學以外，孩子的品德教育更加重要，希望在這麼好的教學環境下，孩子們以感恩的心，好好珍惜資源認真讀書。

徐耀昌說，有鑑於台灣常態從5月份開始進入氣溫炎熱的時節，且配合中央統一訂定室內溫度超過28度以上、室外噪音嚴重干擾或空氣品質指標（AQI）高於紅色警示等時機為原則，只要達相關標準即可啟動冷氣，希望各位孩子在優秀的教師團隊以及良好的學習環境下，努力用功，未來出社會成為最優質的苗栗人，為苗栗爭光。

僑育國小6年級學生郭蜜亞表示，大概在5到6月之間就可以感受到天氣悶熱，教室裡的同學們開始浮躁並拿起課本搧風，也因為悶熱的環境導致聽課效果差，但有了冷氣之後，她上課比較能專心聽講，考試也可得比之前好，大家也比較坐得住，沒有浮躁的感覺了。

6年級學生彭暘庭則表示，因為疫情關係大家都戴著口罩，在體育課也不敢脫口罩，導致口罩內悶熱感上升，加上流汗回去教室根本無法上課，但有了冷氣以後，上完體育課可以在清涼的環境消暑，冷靜完後上課就不會心浮氣躁，還能增加學習效率。

縣府教育處說明，家長擔憂冷氣裝設後的電費以及維護費用，苗栗縣評估相關經費約1年2500萬元，將由政府全數負擔，中央全額補助，免向家長收費，減輕家長負擔，全力提升學校教學品質，打造優質校園環境。