「童裝棉質多色T恤」於美人祭活動首週只要190元即可入手，讓爸媽們可以無痛包色。（GU提供）

希望讓每位女性消費者享受時尚穿搭樂趣，日本服飾品牌GU將於29日到5月8日間舉辦「美人祭」優惠活動，除了祭出多款女裝折扣，「好感多色直筒褲」也將接續推出搶眼的「寶石藍」和「精靈綠」兩款全新色系；另外，更首度與「名偵探柯南」推全新聯名系列，除了時尚輕盈的女裝單品，更有可愛配件為造型添色。

好評不斷的「寶可夢」系列，GU也將再次推出多款嬰幼兒服裝及童裝，讓女性能與家中寶貝一起自在享受夏日親子穿搭樂趣。GU秉持「For all」精神，更特別精選多款男裝及童裝，繽紛時尚單品優惠價190元起，不只讓女性能打造時尚夏日穿搭，還能以超值價格為家人添購新裝。

GU「美人祭」活動期間推出「好感美麗禮」、「聰明購物禮」、指定店舖限定「獨家滿額禮」等活動。凡於指定活動期間單筆消費滿額即可獲得「＃4me by GU」彩妝系列隨機單品乙入；網路商店下單滿千元並選擇店舖取貨，即可獲得滿千折百優惠券乙張；於台中崇德路店單筆消費滿額還可獲得GU質感皮革捲尺乙個。

GU也特別於活動期間推出備受喜愛的動漫聯名商品。經典推理動漫「名偵探柯南」自漫畫推出以來便吸引不同年齡層的忠實粉絲。為了慶祝劇場版《名偵探柯南：萬聖節的新娘》即將在台上映，GU首度攜手「名偵探柯南」打造全新系列服飾，除了主角江戶川柯南以外，更將安室透、怪盜基德、灰原哀等眾所皆知的人氣角色融入本次設計，豐富系列單品包含休閒百搭的「女裝寬版印花T恤」、精美小巧的「女裝掛繩小包」以及舒適親膚的「女裝緞面家居服組」等。GU與名偵探柯南聯名系列將於5月2日在GU全台實體店舖及網路商店正式販售。