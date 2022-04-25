日前確診的資深媒體人周玉蔻在臉書透露，台北市萬芳醫院家醫科主任到府協助她PCR採檢，遭質疑享有特權。對此，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中表示，可能周玉蔻和醫生是好朋友，對方也願意到她家裡協助採檢，「這樣解釋就好了」。柯文哲還說，所以這件事情就這樣結束。

針對周玉蔻篩檢的問題，柯文哲今(25)日下午在台北市防疫記者會中回應，這件事情，台北市衛生局已經表達和他們無關，衛生局的標準程序是派防疫計程車，「把你載去大佳河濱公園做PCR再回來，再把你載回家，這是標準程序」。

柯文哲說，衛生局說和自己沒關係，疾管處也說和他們無關，萬芳醫院則說是醫生個人行為，若要善意解釋的話，就是周玉蔻和醫生有私人交情，醫生願意去家裡幫她去做，「這樣解釋就好了」。也許他們是好朋友，對方也願意幫忙她做一個比較好的服務，「這件事情就這樣結束了」。

此外，柯文哲今天赴議會專案報告時指出，正常程序應該派防疫計程車到大佳河濱公園採檢，周玉蔻的行為與北市無關，她自行找萬芳醫院。北市衛生局長黃世傑說，衛生局接獲通知時，因為防疫計程車也不夠，且周已經聯絡好，所以勉予同意，他強調，除非有特殊狀況，正常程序不是這樣。

對於周玉蔻稱在新北市採檢是陽性，在北市採檢卻是陰性，認為檢體在新北市遭感染，柯文哲說，檢查沒有百分之百，病例要看過才有辦法判斷，抽血清測抗體比較清楚。