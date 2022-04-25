每個人的脾氣性格都不一樣，有些人很好相處，只要好好溝通，都能互動愉快；但也有些人態度強硬，規矩一堆，讓不少人傷透腦筋。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座相當有個性，遇到事情軟硬不吃，從不受威脅，只有晾著他們，讓他們自己消化情緒，難解的事情才會有所轉機。

▍雙子座

雙子座是典型的欺善怕惡，你越哄他們，他們越是吃定你、越不把你放在眼裡。因此對待雙子座只能晾著，讓他們自行消化情緒，只有對雙子座冷漠，他們才會看重你，甚至有點懼怕你，一昧的容忍只會換來雙子座的輕忽怠慢。

▍金牛座

金牛座是標準的牛脾氣，執拗的脾氣一上來，誰也拿他們沒辦法。金牛座一旦對一件事情認真，就會身陷其中無可自拔，旁人的規勸只會讓他們越陷越深，尤其金牛座喜歡跟人唱反調，只有刻意晾著他們，讓他們自行消化，金牛座才會做出正確的判斷。

▍天蠍座

天蠍座的耳根子很硬，從來不聽勸，而且脾氣不小。面對事情，天蠍座軟硬不吃，無論對方是溫柔勸說還是言詞激烈的逼迫，天蠍座都不為所動，最好的辦法就是晾著他們，這樣天蠍座才會冷靜下來，不被情緒綁架也不會侵害到別人。