新冠肺炎疫情限制人與人的距離，網路平台卻是無遠弗屆；國立暨南大學舉辦「第8屆研究生論文發表會：教育趨勢研究論壇」，藉由150位參與者，以英語進行跨國、跨領域的線上交流，總共提出36篇論文，其中15篇以全英文發表。

暨大自行建置的線上會議室Big Blue Button（BBB）數位學習平台，在防疫期間進行線上遠距教學，讓學生安心學習；跨國研討會也運用BBB平台線上進行， 暨大校長武東星表示，學生以英語和來自海內外各地的學者、研究生對談，增進英語對話能力，同時熟悉使用線上學習平台知能、籌畫活動的行政實務經驗，更進而與國際接軌。

暨大研討會邀請越南胡志明市國立社會科學與人文大學教育學院副院長楊明光、香港明愛屯馬登基金中學校長袁國明、馬來西亞華校董事聯合會總會教育改革專案主任黃集初擔任與談人，從中等教育、高等教育與教育政策等層面，探討雙語教育執行實務。

暨大研討會探討的議題，包含國際教育、永續教育、數位教學、教育行銷、實驗教育、校長領導、教師專業等，雖然是透過線上模式進行發表與評論，但與會學者間的互動相當熱絡，絲毫不受空間距離的限制。

武東星表示，數位平台讓知識的傳播沒有界限，透過國內外教育人員所激盪出的知識與智慧，從位於台灣地理中心埔里鎮的暨南大學，分享到世界各地，也希望以更多理論與實務觀點為學術注入新能量，為拓展教育趨勢研究提供實質貢獻。