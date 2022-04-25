再過幾天就是勞動節，有感於外送行業近幾年相當流行，關心外送員權益，台中市議員曾朝榮、蔡耀頡等人特別要求市府落實外送員的職災與傷害補償問題，儘速訂定「台中市外送平台業者管理自治條例」；勞工局則表示，目前相關條例已送法制局審查，預計下個會期可送到大會討論。

曾朝榮指出，受疫情影響，外送行業近年來很夯，現在因居隔人數逐日增加，藥局藥師也有送藥需求，但外送從業人員長時間勞動、騎車，很容易發生交通事故，根據交通隊統計，台中市去年2020年發生的外送員車禍意外就多達1500多件。

為確實保障外送員全疫，曾朝榮說，勞工局應落實關懷其職災與傷害補償，且應聽取基層聲音，儘速規畫「台中市外送平台業者管理自治條例」，同時建立轄區內通報與轉介機制，提供外送員職災管理及復工等協助。

蔡耀頡則說「台中市外送平台業者管理自治條例」的推動應該加速，才能確實保障外送員權益，且應囊括有到府送餐服務的月子中心及月嫂等，也建議市府應優先開放這些族群接種第三劑疫苗，保障他們安全。

勞工局長張大春指出，目前全台僅台北完成「外送平台業者管理自治條例」，台中市仍在研擬中，近日已經將規畫內容送到法制室由專業審查，待通過後，將依流程送市政會議、市議會審議。