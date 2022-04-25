桃園市4月起試行「可透視垃圾袋政策」，一般垃圾須用可透視的垃圾袋打包，政策引起民眾反彈。環保局25日舉行工作報告，多名市議員點出許多民眾早已購買黑色垃圾袋，現在卻無法使用，相當擾民；環保局回應，宣導期會延至年底，明年才正式上路，會多向民眾宣導。

桃園市人口逐年增加，垃圾產生量隨人口數攀升，環保局調查全市垃圾成分，資源回收物占27％、廚餘占20％，顯示市民對於垃圾資源分類的落實仍有待加強，為協助民眾從垃圾源頭減量，市府4月宣布試行可透視垃圾袋政策，正式實施後如未依規定排出者，將處1200至6000元罰鍰。

「民意反彈大應暫時喊卡！」市議員黃婉如指出，不少環保志工反映政策公布前早已購入多箱黑色垃圾袋，雖然宣導期從7月延至年底，但民眾還是難以接受這樣的政策，她更直呼延期根本是把爛攤子留給下任環保局長。

市議員周玉琴則詢問，究竟在宣布新政策前是否有做好市民意願調查？市議員林政賢提出環保署統計資料，桃園去年一般垃圾量約52萬公噸為六都最高，一般廢棄物高達約127萬公噸，廚餘3.2萬公噸，其中一般廢棄物回收率僅59.03％，更在六都當中敬陪末座，質疑推動垃圾減量不力，盼環保局檢討。

環保局局長呂理德喊冤指出，桃園的大樓垃圾由一般垃圾車清運，但雙北的大樓垃圾是委外由廠商清運，計算基礎點不同才導致桃園的垃圾量為六都最高。考量民眾購買很多黑色垃圾袋，為此拉長可透視垃圾袋政策的宣導期，改為2023年1月正式上路。

龜山區迴龍、龍華里及八德區大仁、大明里，因緊鄰新北市，常有新北市民跨區亂丟垃圾，為此試辦專用垃圾袋政策，盼能遏止亂丟垃圾的狀況。

呂理德說明，專用垃圾袋政策分為2個階段，第1階段於試辦地區執行，試辦地區市民可依自身使用垃圾袋數量需求至環保局指定販售點購買，並停徵自來水費附加清除處理費，改以專用垃圾袋計量隨袋徵收，目前4里垃圾量明顯減少2成，預計6月辦宣導說明會，最快7月將試辦隨袋徵收，若試辦成效良好則將逐步推廣隨袋徵收至全區。