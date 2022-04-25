桃園市蘆竹區美福倉儲上月大火，腐肉燃燒發臭的味道讓周邊民眾抱怨連連，多名市議員為民發聲，痛批市府要正視問題，自救會成員也都是桃園市民，雖大部分廢棄物已清除完畢，但現場仍留有臭味。對此環保局長呂理德表示，市府依法已開罰600萬元，補償金也比泰豐輪胎大火提高2倍。

環保局25日舉行工作報告，美福公害自救會因先前到市府陳抗，原準備放有腐肉的箱子指名要給環保局長呂理德，但局長並未出現爆發衝突，於是24日又在社團號召要到市議會旁聽，警方一早部署警力、架設紅龍柱，嚴陣以待，不過成員們因疫情嚴重、要帶小孩等問題不便親自到議會，直至閉會仍未有自救會成員到場。

市議員黃婉如、張桂綿、牛煦庭等人紛紛質詢美福大火後續處置狀況，呂理德在回應中提及，他24日有到美福現場，但並沒有聞到臭味，這句話在美福公害自救會社團中炸鍋，引起不少成員痛批，要市府官員來南崁地區住，才能切身體會到深受空汙中的無奈與憤怒。

市議員簡智翔點出，美福大火後市府委請中央大學太空及遙測研究中心用衛星影像模擬煙流方向覆蓋範圍，並以周邊空氣品質測站數據、民眾陳情範圍輔助，不過美福卻指出，臭味難以認定是受美福影響。他認為目前空汙監測主要設置於工業區，住宅區應該也有知的權利，呼籲在各活動中心、公家機關設施設置空汙監測設備，否則沒有事發前、後的對照數據，自然奈何不了廠商。

「已比照泰豐輪胎大火加倍賠償！」呂理德回應，泰豐輪胎當時第1至3級個別賠償15萬、10萬及5萬元，美福大火已要求加倍賠償，依空氣品質模式模擬將影響範圍鄰里分3級，第1至3級鄰里，分別賠償30萬、20萬及10萬元，由各里向所在公所申請補償金，作為環境維護清潔等用途使用，第1級核心區再分為2級，依臭味影響程度發給每戶1000元、3000元禮券。