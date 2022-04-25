55歲女星況明潔以「城市少女」出道，當年與黃雅珉的組合堪稱台灣偶像女團始祖，後來她在戲劇圈耕耘多年的精湛演技也廣獲好評。保養得宜的況明潔今(25日)突曬出33年前的舊照，立刻引來演藝圈好友包括小鮮肉男神大讚，粉絲們看了都驚呼：「完全打趴一票線上女星！」

況明潔今(25日)曬出自己22歲時的年輕嫩照，寫道：「我的青春啊！謝謝粉絲寄來以前為服裝品牌拍的形象照片！」畫面中她以三款造型亮相，其一是棗紅色長袖連身洋裝，領口下的衣襬連到左腰處繫結，搭配綁起的頭髮散發慵懶風；其二是她坐在乳牛色機車上，從黑色長裙裡露出雪白右腿的美景；其三的況明潔身穿黑色長裙連身裝，特別之處是髮型紮著兩尾辮子，刻意做出的蓬鬆凌亂感充分展現出少女率性風格。

況明潔的青春無敵美照一經PO出，立刻吸引大批圈內好友前來朝聖，其中張靜之就盛讚：「青春美麗，現在又是不同的美。」況明潔馬上回應：「女孩變成女人的過程很奇妙」。男神林佑星也打趣說：「曾經的青春跟現在的美麗一點都不衝突。」一席話讓況明潔笑回：「怎麼這麼會說話，好想知道這些字你是怎麼生出來的呀！」此外，《全明星》的小鮮肉王品澔更是嘴甜大讚：「姊姊好美呀！」況明潔則大方透露：「那時候大概跟你現在的年紀差不多。」

網友們更是狂讚：「超漂亮的城市少女，超青春的」、「年輕時非常美…青春活力健康美」、「像鄰家女孩」、「好美！好懷念」、「哇！那時候好年輕喔」、「又流行回來了！」、「顏值都沒什麼改變」，獲得8千多網友按讚。而日前況明潔演出《天之驕女》也引起網友關注，劇中況明潔身穿禮服參加正式場合，前凸後翹好身材展露無遺，讓網友驚呼況明潔保持得太好，直喊：「年輕演員站在她旁邊太吃虧了！」