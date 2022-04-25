澳洲總理莫里森近日表示，若中國在索羅門建立軍事基地，將踩到澳洲與美國的「紅線」。大陸外交部發言人汪文斌25日回應稱，中國在當地建軍事基地一說，以及澳洲防長稱中國靠行賄獲得國際合約，都是完全編造出來的虛假消息。

汪文斌表示，中索安全合作基於相互平等、互利共贏的原則，是兩國主權範圍內的事，符合國際法和國際慣例，公開透明、合理合法、無可指摘。所謂中國在索羅門建立軍事基地的說法，完全是少數別有用心的人編造出來的假消息。

汪文斌反批，美國和澳洲指責中索安全合作框架協議缺乏透明度，但是美、英、澳三邊安全夥伴關係協定恰恰是不公開、不透明的黑箱操作。他反問，美、英、澳打算什麼時候將AUKUS交由包括南太島國在內的地區國家進行審議？汪文斌還說，南太島國是獨立的主權國家，不是美國和澳洲的後院，試圖把門羅主義複製到南太地區不得人心，也根本行不通。

對於澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）指控中國透過行賄獲國際合約，汪文斌回應稱，中方對澳方相關政客固守冷戰思維，對中國造謠污衊，挑撥中國同其他國家的友好關係感到遺憾，對此堅決反對。澳方的政客應當誠實面對國內外民眾的關切，而不應散布抹黑中國的虛假訊息來謀求政治私利。