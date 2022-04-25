全台疫情延燒，桃園連續多日本土個案都突破500例，市府25日宣布，如未來沒有特殊情形，將不再公布足跡。

新聞處長詹賀舜指出，近日疫情升溫，確診人數快速增加，搭配中央防疫策略改採取以重點疫調、精準匡列為原則，民眾外出時大多確實佩戴口罩，避開確診者足跡已非重要的防疫策略，為此25日起只有出現特殊足跡狀況時才會另行公布，其餘則不再公布足跡。

詹賀舜說，市府衛生局仍會持續疫調，並於疫調後通知各足跡場所，由環保局針對足跡熱點持續加強消毒，保障市民健康，請市民朋友安心。