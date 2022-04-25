草屯囝仔新歌《想你的形影》請來吉董擔任製作人。（混血兒娛樂提供）

台語嘻哈團體草屯囝仔加盟混血兒娛樂第6年，推出新歌《想你的形影》，這次邀請樂壇大咖吉董擔任製作人。阿倉說：「這次合作除了提升酒量以外，吉董會在錄音時會糾正我們台語顛倒音的問題，讓我們更加精進自己的台語發音以及文辭造詣，讓歌曲詮釋更到位。」

草屯囝仔一直是創作神明宗教與描述年輕人放蕩不羈這類題材，甚少有情歌題材的作品出現，《想你的形影》描述對感情的放不下和惦記，期待用情歌打動大家。阿倉分享創作動機：「我是用懷念一位逝去的男性朋友概念下去創作，把捨不得他突然離開這世界的感觸寫下來。尤其是這兩年來疫情改變了我們的世界，太多的逝去和不捨，用情歌的氛圍呈現紀念好友。」

草屯囝仔兩位成員阿倉、樞育分別都與女友處於穩交狀態，阿倉與記者女友交住三年，感情穩定，被問到何時定下來？他大方表示：「目前處於準備結婚的階段，一切都還在籌備當中，預計會在今年或者明年初把這件終生大事給完成。」樞育則說：「目前感情狀況穩定交往中，2014年至今！現在就是等我求婚，人家給了我8年的青春，重視我比重視自己，怎能不娶！有好消息會儘快跟大家宣布。」