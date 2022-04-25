中重症16人創單日新高 80歲重症男未打第3劑

疫情指揮中心今公布5108例本土確定案例，另外新增15名中症、1名重症，總計16名，創單日中重症新高，國內目前輕症為3萬1350人，比例為99.64%、中症佔0.33%、重症0.03%。醫療應變組副組長羅一鈞表示，重症為80多歲的男性，本身有慢性病史，打過2劑疫苗，未打第3劑，目前使用高流量的呼吸鼻管、瑞德西韋藥物治療。

指揮中心公布今日新增16例中重症個案。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說明，新增的16例中重症中，1例為重症是80多歲男性，本身有腎臟病及神經系統慢性病史，有接種過2劑疫苗，未打第3劑，確診後有合併肺炎、呼吸窘迫，目前使用高流量的呼吸鼻管治療，也有使用瑞德西韋藥物。

至於中症，羅一鈞說，年齡介於20多歲至90多歲都有，其中2個比較年輕的20多歲男性及女性，男性未打過疫苗、女性有打2劑，2未當中其中一位有高血壓病史，另一外沒有慢性病史，兩人皆有氧氣較低的狀況，都有使用瑞德西韋。