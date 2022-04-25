國防部今(25)日表示，國防部某將領昨日因身體不適，經核酸檢測（PCR）為陽性，目前居家隔離中，健康狀況良好；密切接觸人員的核酸檢測（PCR）均為陰性，且已實施居家隔離及檢測，狀況均正常。

國防部強調，隨著疫情升溫，本部持續以最嚴謹的態度，配合中央流行疫情指揮中心政策，執行各項防疫工作，確保戰訓工作不受影響，有效執行各項任務。

據了解，國軍首位確診將領的階級為中將，辦公室在國防部博愛大樓，每日上午與下午都與國防部長邱國正開會，下午的會議都是5時開始。