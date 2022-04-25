確診中將每日與邱國正開會2次 密切接觸者PCR出爐 18:172022/04/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於台北市大直的國防部博愛大樓。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(25)日表示，國防部某將領昨日因身體不適，經核酸檢測（PCR）為陽性，目前居家隔離中，健康狀況良好；密切接觸人員的核酸檢測（PCR）均為陰性，且已實施居家隔離及檢測，狀況均正常。 國防部強調，隨著疫情升溫，本部持續以最嚴謹的態度，配合中央流行疫情指揮中心政策，執行各項防疫工作，確保戰訓工作不受影響，有效執行各項任務。 據了解，國軍首位確診將領的階級為中將，辦公室在國防部博愛大樓，每日上午與下午都與國防部長邱國正開會，下午的會議都是5時開始。 勇兔居隔 心疼愛犬出不了門 陳時中宣布不公布足跡 重點疫調改由確診者自主回報 #國防部 #中將 #確診 #居家隔離 #開會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央推估疫情高峰 單日4.5萬人確診 04:102022/04/25 生活新聞 桃園單日破千 將縮小疫調 04:102022/04/25 生活新聞 嘉義市＋9 歌神KTV傳播鏈再添2確診 12:562022/04/25 生活 協調不良資產處置 人行召12家房企與金融業者開會 17:122022/04/25 財經 確診資訊錯誤率達4成 衛生局籲：健保快譯通設回傳系統 18:292022/04/25 生活 焦糖告楊寶楨散布假消息 被問周玉蔻「沒確診」這樣回應 11:162022/04/25 社會 陳時中放寬3＋4為選市長？蔣萬安：不應參雜政治考量 12:122022/04/25 政治 嘉義市＋9 宣布明起住宿型長照機構禁止探視 17:552022/04/25 生活 三重2派出所警員確診 分局啟動應變機制 16:142022/04/25 生活 宜蘭收容所7成5確診 政院發言人居隔 04:102022/04/25 生活新聞 王少偉確診首發聲「驚人近況」曝光 隔離1天心境大轉變 16:432022/04/25 娛樂 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。