美威鮭魚專賣店進駐最具代表性的黃金商圈－勤美綠園道，以全新店型與菜單亮相，為台中人另闢慢食空間。（美威鮭魚提供）

為升級消費者的餐食體驗，讓無論是上班、年輕族群、亦或家庭客，從一杯茶飲到一頓海味慢食與美酒，皆能自在享受幸福的美好食光，在初春之際，由全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，首度進駐台中勤美誠品綠園道商場，成立全台第七家亞洲唯一的美威鮭魚專賣店，亦是全台第二家加盟店中店，23日起正式營業，並舉辦一系列開幕活動與優惠。

美威鮭魚專賣店為將餐飲結合產品零售的「複合式」，在近來疫情下影響較小，今年決心持續逆勢展店台中卡位，攻佔加盟連鎖市場。美威研發團隊將勤美綠園道店菜單朝精緻方向進化，以「悠閒慢食」全新模式聚焦鮭魚最自然鮮甜的滋味，除了供應人氣經典料理「松露嫩鮭野菇燉飯」、「泰式嫩烤鮭魚菲力」、「嫩烤鮭魚菲力白花椰米」，還端上全新春季新菜、色香味誘人的「奶油檸檬紙包鮭魚」、「瑪格麗特嫩鮭義大利麵」等風味餐點，以及推出更多生魚美饌系列，包括生魚蛋糕「極盛鮭魚三重奏」、「加州起司炙燒鮭魚握壽司」、「炙燒鮭魚盛」等，並營造Bistro愜意悠閒的氛圍。

美威鮭魚也首次推出最適合與海鮮絕配的多款酒類品項「奧斯陸『挪威金』黃金愛爾啤酒」、零酒精的「巴伐亞粉紅莓果啤酒」等，搭配「鹽酥鮭魚」、「泰式香酥鮭魚肚條」、「明太子鮭魚沙拉塔帕斯」、「鮭魚莎莎玉米片」、「鮭魚黃金球」、「鮭魚鹹派」等多種佐酒「鮭」房小食。

歡慶開幕，即起至5月31日，只要消費滿500元即可抽獎，中獎機率100％，有機會抽中「泰式香酥鮭魚肚條」、「鮭魚莎莎玉米片」、「鹽烤厚切鮭魚下巴」、「鮭魚鹹派」等好禮。另外，同時間「空運直送生食級生鮮鮭魚片」享95折限時優惠，持「晴天卡」消費贈「火焰鮭魚握壽司2貫」兌換券。即起至6月30日，加入美威鮭魚勤美綠園道店LINE好友，可獲50元折價券。

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