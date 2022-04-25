大陸外交部發言人汪文斌今（25日）表示，面對Omicron，大陸依然不會「躺平」，而是堅定推進Omicron阻擊戰，陸方必將贏得勝利，也將為世界作出更大的貢獻。

汪文斌今主持大陸外交部例行記者會。針對大陸當前疫情防控政策和形勢等議題，汪文斌表示，陸方有關的「動態清零」政策和防疫規定，基於科學和專家意見，符合大陸實際和世界衛生組織的指導原則，有力保障了在大陸居住生活的公民生命安全和身體健康，也為全球抗擊疫情作出了重要的貢獻。

汪文斌指出，有關的數據顯示，2021年大陸新冠肺炎的死亡率為十萬分之0.4，僅為美國的1／606，是全球因疫情死亡人數比例最低的國家之一。陸方有關防疫措施以最小代價實現了最大的防控效果，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，這是國際社會公認的客觀事實。陸方的有關防疫努力和成效不僅得到世界衛生組織的高度評價，更得到大陸人民的高度認可和擁護。

汪文斌說，任何防控措施都會有一些代價。大陸部分城市採取的防控措施對生產生活產生了一些影響，這在任何國家都可能發生。但是，希望注意到不同之處在於絕大多數大陸民眾對大陸政府的抗疫政策和措施都是表示理解和支持的，大陸人民對戰勝疫情是充滿了信心的。面對Delta病毒，大陸沒有躺平，堅決開展了Delta阻擊戰，為保護大陸人民的身體健康，維護大陸的經濟社會發展做出了巨大貢獻，取得了顯著的成效，也為全球抗擊疫情作出了重要的貢獻。面對Omicron病毒大陸依然不會躺平，而是堅定推進Omicron阻擊戰，陸方必將贏得勝利，也將為世界作出更大的貢獻。