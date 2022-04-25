25日凌晨，馬克宏在第二輪選舉中以58%的得票率勝過被視為「親俄派」的極右翼候選人雷朋，連任法國總統，成為20年來首位連任成功的法國總統。專家分析，下令入侵烏克蘭的俄羅斯總統普丁成了馬克宏連任的「助選員」。

在2月24日普丁下令入侵烏克蘭前，馬克宏的民調一直很低迷，即使在4月10日(法國時間)第一輪投票前的民調，他也只領先雷朋5個百分點；根據法國公眾意見機構（IFOP）4月4日公布的調查，第一輪投票馬克宏得票率為27%，雷朋為22%。

果然，4月10日的首輪投票，馬克宏和雷朋得票率分別為27.6%及23.4%，兩人隨後進入第二輪的一對一對決。

因為感受到俄烏開戰後「仇俄」氛圍，雷朋特別在第一輪投票後的13日，召開記者會重點說明她的外交政策。

雷朋強調，任何聲稱她背叛或出賣法國利益給普丁的說法都是不正確且有失公允的；她只會捍衛法國利益、為法國利益辯護，並強調她的作法是和普丁保持對話，更稱此態度與馬克宏是一樣的。

雷朋也改變以往「退出北約」的主張，她表示，當選後不會退出北約，但會退出共同指揮體系，也會在烏俄戰事和平落幕後，與俄羅斯進行戰略性和解。

但過去旗幟鮮明的「親俄」、「退約」路線還是讓雷朋再次與法國總統擦身而過。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授王高成指出，在制裁俄羅斯政策上，馬克宏其實並不強硬，只能算是務實派，但相較於雷朋主張「退出北約」的鮮明立場，在俄烏戰爭的當下，法國民眾自然傾向支持馬克宏。

其實，在制裁俄羅斯政策上，法國的表現甚至不及德國，像英國首相強生訪問基輔，德國在天然氣可能遭到俄方禁運的情況下，仍然提供烏克蘭武器；而法國，除了馬克宏與普丁透過電話調停外，什麼事也沒做。

不過，王高成指出，法國是北約中的重要國家，即使平時說的多、做的少，但對於北約走向還是有決定性作用；至少在馬克宏連任成功後，北約在制裁俄羅斯的行動上，還可以繼續保持一致。

當然，俄烏戰爭走向現在還是普丁說了算，但由於法國在制裁一事上，比波蘭及波羅的海三小國溫和，王高成認為，連任成功的馬克宏即使不能改變俄烏戰爭走向，但還是可以保持與普丁的直接溝通管道。