名嘴周玉蔻今在臉書表示，萬芳醫院昨為她進行的PCR檢測結果是陰性，「我根本沒有確診！」並稱有充分證據證明新北聯醫做她的PCR檢測時，不小心將她的檢體感染了。被居家隔離的名嘴「宅神」朱學恒狠酸，每個人都會變老，但要變得更噁心真是很難，「世界上最噁心的特權，就是自以為不是特權的特權」。

周玉蔻批新北市防疫指揮系統混亂，才導致她的檢測鬧烏龍，要求新北市長侯友宜調查此事，否則就告到底，但遭新北聯醫打臉，當初驗出陽性就是陽性，「陽就是陽」。

「宅神」朱學恒。（本報資料照片）

朱學恒今(25日)在臉書發文表示，台北市長柯文哲說的果然沒錯，「防疫目前最大困難，就是周玉蔻跟塔綠班！」他指2歲小嬰資源不足無人救離開人世，69歲老嫗享盡特權嘰嘰叫強奪資源，這不是特權，什麼才是特權？

朱學恒質疑，別人都要按規定等，就她不能等，硬要破壞規定耍特權。醫學上有種東西叫做「康復」，不然你以為大家得了新冠肺炎之後，一輩子都不會好嗎？一輩子都要PCR陽性嗎？

朱學恒並說，防疫計程車人手不夠，全台灣的人都是一個字，等！結果防疫計程車不夠，家醫科主任人力就很夠，夠到可以專程跑來你家採檢？這是哪種外星邏輯？最後順帶一問，「這個家醫科主任有沒有穿全套防護服去你家啊？沒有的話是不是增添防疫風險？」

對於外界早些時間的相關質疑，周玉蔻表示：「原本衞生局安排我坐防疫計程車去醫院採檢，但是因為防疫計程車人手不夠，我本人又不能自駕出門赴醫院，後來協調結果，經衞生局同意，請萬芳醫院家醫科主任來我家採檢。」

朱學恒痛批，「世界上最噁心的特權，就是自以為不是特權的特權，因為特權如同開水一樣，周能你不能，周能，台灣任何人都不能。每個人都會變老，但要變得更噁心，真是很難」。

國民黨台北市議員徐巧芯也留言質疑與補充，「別人都要按規定等，就她不能等，硬要破壞規定耍特權。我今天質詢跟市府確認了，到家採檢只有臥病在床跟行動不便者才能申請，69歲老嫗這個條件不符合資格的」。